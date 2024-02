Navalny morto prima di uno scambio di prigionieri con gli Usa La rivelazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) La morte annunciata del principale avversario politico di Putin, Aleksej, potrebbe essere venuta all’indomani del rifiuto di unoditra Usa e Russia. A formulare l’ipotesi è il quotidiano tedesco Bild, che ha saputo che nelloci sarebbe stata la fondamentale mediazione della Germania.Leggi anche:, è mistero: “Il corpo non è all’obitorio” Loditra Usa e Russia Secondo il quotidiano tedesco, le due superpotenze erano in procinto di scambiare: Mosca aveva richiesto il rientro dell’assassino di Tiergarten, un agente che aveva sparato a un oppositore del regime a Berlino nel 2019. “Lo ha persino accennato pubblicamente nell’intervista con Tucker Carlson. Si parlava della ...

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

In Russia oltre 400 fermi fra coloro che commemoravano Navalny: ... secondo la Ong Ovd Info in Russia, almeno 401 persone sono state arrestate in occasione delle commemorazioni del politico di opposizione Aleksei Navalny, morto venerdi' in carcere in base alle ...

