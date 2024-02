Navalny | mistero sulla morte | per Mosca è «decesso improvviso» | ma non fa vedere la salma alla madre In Russia 400 arresti

(Di domenica 18 febbraio 2024) Scomodo anche da morto. Il cadavere di Alekseiè ?scomparso?, come restano misteriose, quantomeno oscure le cause deldel leader dell?opposizione...

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Navalny, il mistero del corpo: "Ci stanno mentendo". E scatta la repressione: Il nobel per la Pace getta la spugna sul futuro russo La notizia della morte di Navalny, il più forte degli oppositori di Putin, ha provocato proteste davanti alle ambasciate russe di tutto il mondo ...

Vilipendio di cadavere. La campagna elettorale di Putin in Russia parte sul corpo di Navalny (di L. Santucci): Il secondo tentativo è invece andato a segno, sebbene le cause della morte di Alexei Navalny restino ancora avvolte dal mistero . Lo stesso che circonda il suo corpo. Non si sa dove sia, in mano a ...

Alexei Navalny morto avvelenato La teoria che aumenta il mistero: Secondo il piano originale, Navalny sarebbe già dovuto morire per problemi cardiovascolari prima della fine dell'anno, ma ha 'resistito' fino a ieri. Un biochimico intervistato da Sota ha spiegato ...