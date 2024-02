Navalny | l' ultimo mistero | i lividi sul corpo | le convulsioni | la salma in obitorio Il caso dello scambio fallito di prigionieri

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ildi Alexeipresenta «» che potrebbero essere stati provocati da un'azione di contenimento a causa die uno, in particolare, è compatibile con...

È morto Alexei Navalny , il principale oppositore di Putin. L'uomo 47enne, era da mesi rinchiuso in una colonia penale. È stato proprio il servizio ... (liberoquotidiano)

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Navalny, lividi sul corpo «a causa delle convulsioni»: la salma in obitorio in Siberia. Il caso dello scambio (fallito) di prigionieri: Il corpo di Alexei Navalny presenta «lividi» che potrebbero essere stati provocati da un'azione di contenimento a causa di convulsioni e uno, in particolare, è compatibile ...

Russia, nuove rivelazioni sulla morte di Alexei Navalny: Secondo il giornale tedesco Bild la morte di Alexei Navalny sarebbe avvenuta prima di un possibile "scambio di detenuti" tra Usa, Russia e Germania ...

Nikki Haley attacca Trump per il suo silenzio dopo la morte di Alexei Navalny: La candidata alla nomination repubblicana per la Casa Bianca, Nikki Haley rimprovera l'ex presidente degli Stati Uniti per il suo silenzio a seguito della morte venerdì scorso dell'oppositore russo Al ...