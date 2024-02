Navalny | il post d’addio della moglie Yulia | “ Ti amo”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un addio condiviso sui social per urlare al mondo il suo amore per il marito scomparso. Dopo l’emozionante intervento a Monaco, in seguito alla notiziamorte del marito, laNavalnaya ha pubblicato sui suoi canali social un’immagine che la ritrae insieme al marito accompagnata dalla scritta “ti amo”. Nella foto la donna è di spalla mentre il marito la bacia sulla tempia. Morte, l’ultimosu X è una dedica d’amore allaAnche Alexei, tempo fa, aveva condiviso unsu X per la, che oggi suona proprio come un addio. “Tesoro, con te tutto è come in una canzone: tra noi ci sono città, luci di aeroporti, tempeste di neve blu e migliaia di chilometri. Ma sento che sei vicino … ogni ...

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

