Navalny | Calenda contro Salvini | Non ha detto una parola sulla morte | la replica | Quereliamo Adesione bipartisan a fiaccolata

Anche la Lega al corteo per il dissidente: Calenda ha attaccato frontalmente Salvini perchè "non ha ritenuto di dire una parola sull'assassinio di Navalny" e pertanto, ne deduce, "il legame con Putin e il suo partito rimane forte". Addebito ...

Il fatto. Calenda trascina tutti in piazza per Navalny. La Lega, isolata, si unisce: - - > Il leader di Azione, Carlo Calenda - ANSA . "Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà contro la corruzione in Russia", Alexeij Navalny "è stato portato alla morte. La Russia deve fare chiarezza e interrompere la ...

Calenda attacca Salvini su Navalny e chiama in piazza. Adesioni bipartisan: la Lega resta isolata e alla fine si aggrega: ROMA Ci saranno tutti. Perfino la Lega. L'idea nasce da una telefonata, in mattinata, tra Elly Schlein e Carlo Calenda : "Organizziamo una fiaccolata per Navalny ". Lunedì, ore 18.30, in Campidoglio. Lo svolgimento è su Twitter. Il leader di Azione nel primo pomeriggio lancia via social la manifestazione, ...