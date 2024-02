Navalny | cadavere in ospedale siberiano Ci sono segni di lividi Russi continuano la protesta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una fonte citata da Novaya Gazeta ha affermato che la salma di Alexeisi trova all'obitorio dell'di Salekhard, in Siberia, e che sul corpostati individuatiforse provocati da convulsioni e uno compatibile con il massaggio cardiaco L'articolo proviene da Firenze Post.

Le autorità russe non fanno vedere il corpo all'avvocato e alla mamma, quelli che in piazza hanno omaggiato la sua memoria sono stati arrestati e al ... (huffingtonpost)

Morte Navalny, la rivelazione di Novaya Gazeta: "Sul corpo ci sono lividi". Le ipotesi dei paramedici: Il Novichok e lo strano percorso del cadavere e l'autopsia che non c'è Asfissia e arresto cardiaco sono tra gli effetti del Novichok , agente nervino con cui Navalny era stato avvelenato nel 2020 ...

Alexei Navalny morto, misteri e incongruenze: cosa non torna sul decesso. L'ipotesi della Bild: 'C'era in ballo uno scambio di prigionieri': Un cadavere nascosto , la 'sindrome da morte improvvisa', la testimonianza di un detenuto che sostiene sia sbagliato anche l'orario del decesso, i lividi sul corpo. Come è morto Alexei Navalny nella ...

Navalny, il mistero del corpo scomparso. La famiglia chiede giustizia: ... dove si trova la colonia penale IK - 3, dove Navalny era detenuto e dove è morto ieri . Qui hanno ricevuto la notizia ufficiale del decesso, ma non hanno potuto vedere il corpo . Un funzionario li ...