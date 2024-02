NASCAR | posticipata a lunedì la Daytona 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Niente500 quest’oggi in seguito al maltempo che da ieri sta colpendo lo Stato della Florida. Gli organizzatori hanno preferito non aspettare l’evoluzione della giornata e di spostare direttamente a domani (19 febbraio) la disputa della 66a edizione della prima prova dellaCup Series La ‘The Great American Race’ si terrà sulla canonica distanza dei 200 giri a partire dalle 22.00 (orario italiano), poco dopo l’evento riservato allaXfinity Series che avrebbe dovuto iniziare il proprio campionato nella giornata di ieri. Ricordiamo che su un ovale, specialmente se di grandi dimensioni, non è possibile gareggiare in sicurezza in caso di pista bagnata. La speranza è ora quella di vivere unregolare anche se purtroppo la possibilità di pioggia è presente anche nel nuovo ...