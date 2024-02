Napoli vs Barcellona | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. I partenopei cercano contro un avversario di prestigio il secondo storico passaggio consecutivo ai quarti della massima competizione continentale.vssi giocherà mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 21 presso lo stadio MaradonaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei proveranno a mette da parte le delusione del campionato che li vede decisamente lontani dal quarto posto concentrandosi nella competizione che la scorsa stagione li ha visti sfiorare le semifinali. La squadra di Mazzarri si è ben comportata nella fase a gironi piazzandosi seconda alle spalle del Real Madrid I catalani non sono più la squadra che dettava legge in Europa, ma rimangono sempre un avversario temibile per chiunque. La ...

Hamsik sarà al Maradona per Napoli - Barcellona, ma non c'entrano le voci sull'esonero di Mazzarri: i dettagli - ESCLUSIVA: Marek Hamsik in tribuna per Napoli - Barcellona . Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24 la leggenda azzurra, salvo un dietrofront last minute, seguirà l'attesissima gara degli ottavi di Champions League contro i ...

Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone e scarta tra 3 - 4 avversari: Il Napoli ha toccato il fondo come società con il sonnecchiante e infastidito Osimhen in tribuna ... Non puoi cambiare il tecnico tre giorni prima del Barcellona. Se vince con i catalani non lo puoi ...

De Laurentiis vorrebbe evitare un nuovo esonero, spera nell'orgoglio della squadra (Gazzetta): ... probabilmente non l'unica Db Riyad (Arabia Saudita) 18/01/2024 - Supercoppa Italiana / Napoli - ... che non ci sarà prima della sfida di Champions contro il Barcellona: mercoledì Mazzarri si giocherà ...