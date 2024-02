Napoli torna Campione! la GeVi vince la Coppa Italia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladi Basket rinella città partenopea, Labatte l’Armani Milano nella finale di final eight di, in una finale al cardiopalma. Lasi aggiudica laladi basket 2024: all’Inalpi Arena di Torino, la Generazionente si impone 77-72 sull’Olimpia Milano e conquista il trofeo a 18 anni L'articolo Teleclub

Napoli , 18 febbraio 2024 - Stavolta c'è due senza tre: dopo aver completato, tra l' altro senza in zona Cesarini, le rimonte interne contro ... (sport.quotidiano)

La Coppa Italia di Basket ri torna nella città partenopea, La Ge.vi Napoli batte l’Armani Milano nella finale di final eight di Coppa Italia , in ... (teleclubitalia)

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Gevi Napoli, trionfo Coppa Italia: «Realizzato il sogno della città» ilmattino.it

Napoli Futsal, un male del passato torna a far male. "C'è ancora da migliorare" Calcio a 5 Live

Mazzarri come Ancelotti: la Champions e poi l'addio: Quando due mesi fa uscì dalle urne l'accoppiamento col Barcellona per gli ottavi di Champions League, Mazzarri provò un brivido. Ma questa sfida non potrà giocarla ...

Sport in città. Domenica 25 febbraio torna la mezza maratona: Appuntamento con l'edizione 2024 della Napoli City Half Marathon. Una gara podistica che attraversa le parti più belle e storiche del capoluogo campano ...

Ambrosini: «Napoli, ti puoi rialzare; col Barça sfida chiave»: L’aria di Champions League lo fa sentire a casa. D’altra parte con la maglia del Milan Massimo Ambrosini ne ha vinte due (2003 e 2007). Insomma, sa come si fa, anche quando le cose ...