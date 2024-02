Napoli torna Campione! la Ge vi vince la Coppa Italia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladi Basket rinella città partenopea, La Ge.Vibatte l’Armani Milano nella finale di final eight di, in una finale al cardiopalma gli uomini di La GeVi si aggiudica laladi basket 2024: all’Inalpi Arena di Torino, la Generazionente si impone 77-72 sull’Olimpia Milano e conquista il L'articolo Teleclub

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

LIVE LBA - Olimpia Milano vs GeVi Napoli: diretta 4° quarto 53-60 Napoli: 2° quarto - 0-4 con due liberi di Pullen e Tyler Ennis all' 11' +9 Napoli. Mirotic mette una tripla importante, torna subito in campo Melli a puntellare un quintetto poco felice, due liberi per Napier ...

Basket Coppa Italia, Napoli realizza la sua favola: batte Milano e torna a trionfare dopo 18 anni: Napoli torna sulla mappa del basket italiano ed è una buona notizia per tutti. Il primo quarto comincia con l’assalto Olimpia che firma subito il 6-0 ma Napoli non si lascia spaventare dalla squadra ...