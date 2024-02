Napoli | Osimhen si è allenato in gruppo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Iltorna a lavorare a Castel Volturno dopo il pareggio contro il Genoa per 1-1. Mazzarri prepara la sfida di Champions contro il Barcellona, mentre fuori il centro sportivo delsi susseguono le voci su un suo possibile esonero. In Champions dovrebbe ritornaretitolare, oggi si èin. Ieri era in tribuna.ha svolto l’intero allenamento inIl report dell’allenamento odierno da Castel Volturno: “Dopo la gara con il Genoa, ilsi èquesta mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo Stadio Maradona per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. ...