Napoli | Mazzarri fa peggio di Garcia | De Laurentiis medita l’esonero Ecco chi potrebbe arrivare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sono ore di riflessione in casa. Dopo l’ultimo deludente risultato in campionato (1-1 in casa contro il Genoa), Aurelio De– secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – starebbe pensando sul da farsi per provare a risollevare la squadra. Nella sfida col Genoa ha assistito all’ennesima prestazione sbiadita, che non è confluita nei tre punti com’era successo con Salernitana e Verona. A ridosso della partita di Champions League col Barcellona, il presidente delstarebbe quindi ragionando seriamente sulla possibilità di rivolgersi a un altro allenatore. Il fatto chedal suo arrivo non è mai riuscito a incidere (anzi, in termini di media punti, la sua è inferiore rispetto a quella di) non aiuterebbe affatto la posizione del tecnico toscano. Il ...