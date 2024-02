Napoli | “La Champions sull’isola che non c’è…”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilpareggia a stento con il Genoa. La rete siglata dal subentrato Ngonge sembra aver salvato momentaneamente Mazzarri. Gli azzurri, tuttavia, sembrano lontani parenti di quelli di sette mesi fa. Il gioco latita e la zona, fosse anche quella di un eventuale quinto posto, davvero fugge via. Soprattutto dopo l’ennesima vittoria convincente dell’Atalanta contro il Sassuolo. Nel frattempo Mercoledì un Barcellona, che vince in extremis contro il Celta Vigo di Benitez, verrà al Maradona. Di questo ha scritto Antonio Giordano su “Il Corriere dello Sport”. Di seguito alcuni passaggi., neanche i santi… Ildi Spalletti rimane solo un ricordo. Giordano scrive: “È stato bello, persino bellissimo, perdersi in quella felicità sfrenata, la gioia per gli occhi, il corpo e l’anima, ma in sette mesi ...

