Napoli-Juventus | si ferma il titolare | è a rischio per il big match

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 febbraio 2024) Arriva la news in direzione di, attesa il 3 marzo al Maradona. La sfida potrebbe infatti vedere un big assente fra i bianconeri. Dopo due vittorie consecutive in rimonta contro Salernitana e Verona, ilha conosciuto un nuovo stop al Maradona contro il Genoa,ndosi sull’1-1 e non riuscendo a concretizzare la rimonta. Il gol di Ngonge ha difatti semplicemente alleviato il dispiacere partenopeo, dato il 9° posto in cui i Campioni d’Italia sono scivolati. Nonostante tale classifica però, nulla ha impedito ai supporter azzurri di prepararsi al meglio verso il prossimo impegno casalingo al Maradona, quale ildel 3 marzo contro la. La più classica delle rivalità pronta a scendere sul terreno da gioco di Fuorigrotta, nonché pronta ad emozionare ...