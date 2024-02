Napoli Genoa | Mazzarri non è un mago | Badelj e Frendrup sì

(Di domenica 18 febbraio 2024) I voti e le statistiche riguardante quella che è stata la partita tra: analizzando PRO e CONTRO del match Per vincere alcontro ilnon sono bastati 25 tiri, di cui 13 in area di rigore e 7 all’interno della specchio della porta difesa da Martinez. É stato, però, lo sforzo necessario per almeno non perdere, premiato dalla rete nel finale ad opera di Ngonge, che ha fissato il risultato sull’1-1. Ecco i giudizi sui due mister attraverso la valutazione di due quotidiani sportivi.– Durissimo il Corriere dello Sport: «È un calcio che sa di niente, 10 minuti di reminiscenze e poi vuoti d’aria dentro vari moduli (?) che testimoniano la chiusura d’un tempo. I numeri sono impietosi e la classifica è l’unica statistica che vale». Ad accompagnare queste parole c’è ...

L'attaccante si è sentito male in aereo di ritorno dalla trasferta contro il Napoli : la TAC ha dato esito negativo, dopo aver trascorso la notte in ... (fanpage)

Moviola Napoli - Genoa, Sacchi sbaglia gialli e recupero. Non c'è rigore: Non pulitissima la partita di Sacchi (il giallo a Kvara è colpa sua, il fallo di Sabelli è netto; quello di Ostigaard lascia dubbi), ma nelle decisioni cruciali (un solo episodio in area, per dire) è ...

Squadra brutta e pareggio stiracchiato: Il Genoa sapeva che cosa fare, il Napoli no, anche se agli azzurri toccava il compito più difficile, perforare l'intensa muraglia difensiva della squadra di Gilardino. Il match si è complicato quando ...

Ngonge: "Il gol non mi ha reso felice perchè avrei voluto vincere": Cyril Ngonge racconta la sua emozione spezzata a metà tra la gioia delle rete al Maradona e il rammarico per il risultato finale di Napoli - Genoa. "Mi spiace per i tifosi che ci hanno sostenuto, ...