Napoli-Genoa | duro attacco di Del Genio | “Prestazione nulla | Mazzarri peggio di Garcia”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Paolo Delnon risparmia critiche dopo il pari col: “50-60 minuti diha fattodi”. CALCIO-Paolo Delnon le manda a dire aldopo il mesto 1-1 interno contro il. Il noto giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, stronca la prova degli azzurri: “Facciamo fatica a dire cose nuove. Al di là del buon finale, generoso, c’è poco. Ilcomincia benino e finisce bene, ci mette tutta la volontà, tramite i cambi. Ma per una lunga fetta di partita, per 50-60?, c’è il, c’è l’incapacità di produrre. Qualsiasi squadra che viene adimostra di poter prendere il sopravvento e ...

Genoa , paura per Retegui : malore sul volo di ritorno da Napoli Attimi di paura per Mateo Retegui . L’attaccante italo-argentino, durante il volo di ... (tpi)

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Napoli Osimhen ok! Si è allenato in gruppo.: Napoli Osimhen ok! Si è allenato in gruppo. Niente riposo per il Napoli reduce dal grigio pareggio con il Genoa. Azzurri in campo già oggi in preparazione del match di Champions contro il Barcellona in programma il 21/2 alle 21.00 https://sscnapoli.it/napoli - ...

Anguissa e Rrahmani non vanno sotto le curve: la reazione dei tifosi del Napoli -: Ultime notizie SSC Napoli - La reazione a caldo è sempre difficile da gestire, e diversa di carattere in carattere. Ma nel finale di Napoli - Genoa , non è passata inosservata agli occhi dei tifosi quella di Anguissa e Rrahmani . Che a differenza degli altri compagni, andati a scusarsi sotto le due curve con i tifosi partenopei, ...