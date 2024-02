Napoli | controlli a tappeto nella movida | sequestrate armi e droga

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sempre piùmani di giovani, anche minorenni, a. A confermarlo sono le ultime operazioni dei carabinieri, che anche questa notte, sono stati impegnati inin centro città e nei quartieri collinari Vomero e Are, zone di. Intensificati i, tra Coltelli, Tirapugni eL'articolo Teleclubitalia.

falsi ficavano patenti di guida, carte di circolazione, documenti identificativi nazionali validi per l'espatrio in modo da eludere i controlli ... (ilmattino)

Controlli a di Napoli Centrale . Arrestato un 29enne, evaso da tre mesi e denuncia to un 26enne Controlli nella stazione di Napoli Centrale . Due ... (puntomagazine)

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Coltelli e tirapugni nelle mani di minorenni: la scoperta dei carabinieri: I militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, hanno ... I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. ...

Autovelox (e non solo), è boom di multe in Italia: incassi di 1,54 miliardi, l'84% si paga al Centro Nord: O forse, più semplicemente, ci sono maggiori controlli e i sistemi per rivelare le infrazioni ... A Napoli vengono pagate solo il 14% delle sanzioni emesse, a Palermo il 12,2% TI POTREBBE INTERESSARE

Movida violenta. Droga, coltelli e tirapugni: un arresto e dieci denunce: Napoli . Nottata di controlli in centro città e nei quartieri collinari Vomero e Arenella a Napoli. Impegnati i Carabinieri delle compagnie Centro e Vomero. Ancora una volta l'obbiettivo primario è ...