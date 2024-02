Napoli-Barcellona | Xavi recupera un totem | sarà titolare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 febbraio 2024)si avvicina, così come le ultime valutazioni per i calciatori acciaccati.un, quindi, la formazione di. Si avvicinano sempre più le ore 21 di mercoledì 21 febbraio, data in cui gli azzurri troveranno nuovamente il campo della Champions League. Dopo il Real Madrid, ilospiterà in quel del Maradona anche ildi, atteso a Fuorigrotta per la sfida d’andata degli ottavi di finale.dunque una gara delicata e tesa, sentita da ambo le parti a causa dei momenti delicati affrontati da entrambe le squadre, in crisi dopo i successi nei rispettivi campionati la scorsa stagione. A fare la partita, quindi, molto probabilmente saranno soprattutto i singoli, dalla quale entrambe le ...