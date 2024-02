Napoli-Barcellona | aggiornamenti su Osimhen | le ultime da Castel Volturno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Giunge per tutti i tifosi della news circa Victor. Lesull’attaccante in vista dell’incontro di Champions con il. Non vi è neanche il tempo di leccarsi le ferite post pareggio con il Genoa in casa, vista la fitta dose d’impegni per i calciatori azzurri. In particolare infatti, i partenopei saranno chiamati appena 72 ore dall’incontro con i liguri a fronteggiare ildi Xavi, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Con il calcio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio, ilavrà quindi modo di sostenere da qui alla gara ben 3 sedute d’allenamento all’SSCN Konami Training Center, fra cui la sessione odierna. Proprio da essa giungono infatti le news circa il rientrante ed acciaccato ...

Il Napoli starebbe riflettendo seriamente su un clamoroso Ribaltone in panchina: via Mazzarri , prima ancora della partita col Barcellona . Walter

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Esonero Mazzarri, può dire addio prima del Barcellona! Contatti fitti con Calzona: i dettagli: Notizie Napoli calcio . Ore calde per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli : il presidente De Laurentiis sta valutando l'esonero del tecnico ed a breve potrebbero esserci importanti novità. Esonero Mazzarri, contatti Calzona - Napoli Della situazione Mazzarri ne ha

SSC Napoli, Osimhen si è allenato in gruppo! Il report in vista del Barcellona: Notizie Napoli calcio . Dopo la gara con il Genoa , il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo Stadio Maradona per l'andata dell'ottavo di finale

Clamoroso Napoli, può tornare Garcia: i nomi per il post Mazzarri: la posizione di Walter Mazzarri come allenatore del Napoli è sempre più a rischio. In caso di risultato negativo con il Barcellona in Champions League, Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti