Napoli | auto contro palo | 36enne in prognosi riservata

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incidente stradale si è verificato alle 2 del mattino in via Giovanni Ansaldo adove una Fiat Panda, nell’affrontare una curva ha perso illlo del veicolo che è salito sullo spartitraffico, impattato undell’illuminazione pubblica ed invaso la carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Il conducente, di 36 anni, e ricoverato al Cardarelli in. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una donna, che si era allontana ta a piedi sotto shock dal luogo dell'incidente a Cremona in cui era morto il marito , è stata ritrovata a Napoli (notizie.virgilio)

Marina Ricolfi Doria (Ginevra, 12 febbraio 1935) è un'ex sciatrice nautica svizzera, di origini italiane. È stata campionessa mondiale di sci d'acqua nel 1955 e nel 1957 oltre che vincitrice di titoli europei e svizzeri.

Coltelli e tirapugni nelle mani di minorenni: la scoperta dei carabinieri: Ha parcheggiato l'auto nei pressi di larghetto Sant'Aniello a Caponapoli in modo da impedire ad un'... I militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, hanno ...

Truffa ad anziana: scoperti due napoletani in trasferta: L'auto dei due, presa a noleggio, era già stata segnalata per reati della stessa specie e la ... Per i 2 è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli. Inoltre, agli stessi è stato ...

Marito muore dopo incidente, la moglie vaga sotto choc e viene trovata dopo due giorni: Lei era in auto al momento dell'incidente, non grave, ma che è risultato fatale all'uomo affetto da ... sia arrivata nel paese d'origine, in provincia di Napoli. Qui un suo cugino l'ha poi riportata a ...