Napoli | altro terremoto in panchina Mazzarri torna in bilico | le alternative

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Stavolta c'è due senza tre: dopo aver completato, tra l'senza in zona Cesarini, le rimonte interne contro Salernitana ed Hellas Verona, ilè costretto ad accontentarsi del pareggio al cospetto del Genoa. Alla fine, nella cornice di un Maradona fischiante e che definire spazientito è poco, gli azzurri raccolgono un pareggio che, classifica alla mano, serve a pochissimo: tecnicamente soltanto a muovere la classifica e a salvare ladi Walter. O forse neanche a quest'ultima missione, come dimostrano le riflessioni in corso in queste ore nel quartier generale di Castel Volturno. Un crollo da 29 punti I fili, come al solito, li muove sempre e solo lui: Aurelio De Laurentiis, chiaramente non soddisfatto di un trend e di un risultato, l'ultimo in ...