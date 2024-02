Nada Cella | massacrata quasi 30 anni fa | perché si valuta di aprire ora il processo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 18 febbraio 2024), una segretaria di uno studio di commercialisti di Chiavari, aveva solo 25quando fu brutalmente assassinata proprio nello studio di via Marsala 14, in cui lavorava ogni giorno. Era il 6 maggio 1996. La giovane morì a seguito di un pestaggio violento. Venne colpita almeno quindici volte sia alla testa che al pube con un oggetto contundente, che non fu mai ritrovato. Si ipotizzò immediatamente che il colpevole potesse essere un visitatore abituale dello studio, dal momento che la porta dell’ufficio non mostrava segni di effrazione. I sospetti ricaddero sul datore di lavoro di, Marco Soracco, e su Annalucia Cecere, una donna che avrebbe desiderato prendere il posto dicome segretaria dello studio e che era – pare – sentimentalmente legata a Soracco. Uno dei possibili moventi ...