My Favourite Cake | la recensione | alla ricerca della felicità a 70 anni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il film: My, 2024. Regia: Maryam Moqadam, Behtash Sanaeeha. Cast: Lily Farhadpour, Esmail Mehrabi. Genere: Drammatico. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto:Berlinale, in lingua originale. Trama: Dopo aver perso il marito e la figlia, Mahin, 70, vive una vita solitaria a Teheran. Fin a quando, un giorno, incontra qualcuno che la fa sentire di nuovo viva. Il cinema iraniano vive, da decenni, una profonda contraddizione. Da sempre molto in vista sullo scenario internazionale, deve fare perennemente i conti con una censura interna asfissiante. I registi di Mynon erano al Festival di Berlino a presentare il loro film; infatti sono stati trattenuti dal governo del loro paese in patria. Cosa c’è di sovversivo in una garbata commedia sentimentale ...