Musica | Gio Evan | al via nei teatri il tour “Fragile Inossidabile”

Dopo l'uscita dell'ultimo disco Ribellissimi per Capitol Records Italy, Gio Evan inizia il tour nei teatri "Frammenti Rimasti Fra Menti Rimaste", che lo ha già visto raddoppiare le date, registrando diversi sold out a Crema, Lecce, Milano, Firenze, Spoleto, Bologna, Torino ed entrambe le date a Roma. Il teatro è il luogo che meglio può ospitare lo spettacolo di Gio, un'opera del tutto inedita che prende forma attraverso monologhi, poesie, canzoni e gag: l'autore ci racconta la forza della fragilità, lo spessore della finezza, frammenti rimasti fra menti rimaste. Tra giochi di parole e concetti visionari, il funambolo regala una nuova prospettiva di vita

Il clamore generato dal Festival di Sanremo non si ferma e anche la necessità da parte del cantautore Sangiovanni di fermarsi per allontanarsi dalle ... (quotidiano)

La cantante di Sanremo si è raccontata a Verissimo, dagli inizi come modella all'avventura da solista nel mondo della musica , fino al pensiero di ... (fanpage)

Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro (Molfetta, 21 aprile 1988), è uno scrittore, poeta e cantautore italiano.

Riflessioni sul Festival si Sanremo 2024: La musica era un interesse trasversale che coinvolgeva tutte le età e generazioni. In molte ... ma di nuovo quante dolorose polemiche quando la madre di Gio' Gio', il giovane musicista ucciso a piazza ...

A San Bartolo è nato un centro didattico e ricreativo, con una piccola biblioteca: ...un'aulta per lezioni di musica e una sala per eventi A San Bartolo, frazione a sud di Ravenna, è stata inaugurato il punto prestito e lettura per bambini e bambine, ragazzi e ragazze "L'Albero di Gio"...

