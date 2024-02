Multe a Firenze | incassi record La cifra pro capite è di circa 200 euro

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Controlli, divieti di sosta, autovelox, rilevatori di velocità, sono tutti strumenti utilizzati in piccole e grandi città per garantire la sicurezza stradale. Ma alla fine dei conti, quante sono le? Nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1 miliardo e 535 milioni diinstradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% sull'anno prima e del 23,7% sul 2019. Anche al netto dell'inflazione, l'aumento rispetto all'anno pre-Covid è del 6,9%. I dati sono riportati oggi dal Sole 24 Ore che parla “boom di” e rielabora i dati del sistema telematico del ministero dell'Economia (il Siope) che censisce tutti i movimenti delle casse nelle Pubbliche amministrazioni. Le sanzioni sono una realtà soprattutto nel Centro-Nord (84,3% del totale), e crescono ...

Sul fronte della Criminalità il 2023 ha segnato inevitabilmente l’avvento di particolari “forme” di reati predatori, non tanto per la loro natura, ... ()

I guelfi bianchi e i guelfi neri furono le due fazioni in cui si opposero, intorno alla fine del XIII secolo i guelfi di Pistoia prima e successivamente quelli di Firenze, divenuti il partito egemonico in città dopo la cacciata dei ghibellini. Le due fazioni lottavano per l'egemonia politica, e quindi economica, in città. A livello della situazione extracittadina, seppur entrambe sostenitrici del papa, erano opposte per carattere politico, ideologico ed economico.

Più di 1,5 miliardi di incassi in un solo anno: è record di multe in Italia, ecco dove: Il triste primato di multe spetta a Firenze. I centri più piccoli, ovvero quelli con meno di10mila abitanti, hanno messo in cassa 238,6 milioni di euro (+50% rispetto all'era pre - Covid nel 2019), ...

Multe, oltre 1,5 miliardi pagati nel 2023. Boom di sanzioni e incassi: I dati sono riferiti da Il Sole 24 Ore, che parla di 'boom di multe' e rielabora i dati appena ... Tra le città primeggia Firenze. Fleximan colpisce in tutta Italia: valanga di danneggiamenti di ...

Autovelox (e non solo), è boom di multe in Italia: incassi di 1,54 miliardi, l'84% si paga al Centro Nord: A Bologna si riscuote il 63,7% delle multe, a Milano il 53,6, a Firenze il 51,9. A Napoli vengono pagate solo il 14% delle sanzioni emesse, a Palermo il 12,2% TI POTREBBE INTERESSARE