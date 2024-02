Moviola Udinese-Cagliari | l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la 25esima giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Mariani. 21? Lucca rischia l’espulsione dopo aver detto al direttore di gara: “Tu sei pazzo”. Mariani risponde per le righe, ammonendo e replicando: “Se parli di nuovo ti mando fuori” 33? Ammonito Dossena, reo di aver commesso fallo su Ehizibue vicino all’area di rigore rossoblu 39? Altro fallo su Ehizibue, altro giallo per il: questa volta Augello SECONDO TEMPO 54? Fallo di Giannetti su ...