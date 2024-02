Moviola Napoli-Genoa | due decisioni dubbie di Sacchi

La Serie A 1989-1990 è stata l'88ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 58ª a girone unico), disputata tra il 27 agosto 1989 e il 29 aprile 1990 e conclusa con la vittoria del Napoli, al suo secondo titolo.

Verona - Juventus, moviola: il rigore dubbio e quella gomitata non vista: ... come in Napoli - Verona, era al Var). Il fischietto brindisino vantava finora 8 direzioni nel ... Verona - Juventus, i casi da moviola . Per Marelli non c'era il rosso per Gatti . I precedenti di Di ...

Napoli - Genoa, moviola: quel rigore non visto e i gialli sbagliati: Napoli - Genoa, i casi da moviola . Per Marelli non c'era il rigore per il Napoli . I precedenti di Sacchi con Napoli e Genoa. Per Sacchi è stata la settima direzione di gara coi rossoblù in un ...

Napoli - Genoa 1 - 1: Mazzarri e Gilardino si spartiscono la posta in palio: Al Maradona, il match della 25° giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 25esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Il Napoli inizia subito il match con un ritmo ...