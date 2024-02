Moviola Monza-Milan 2-1 | giusto il giallo per Dany Mota | Live News

Nel calcio, il VAR è uno strumento usato dai giudici di gara per esaminare situazioni dubbie. I due ufficiali di gara che collaborano con l'arbitro in campo vengono chiamati VAR (acronimo dell'inglese Video Assistant Referee, che significa «arbitro di video assistenza»: un arbitro effettivo, in attività o ritiratosi) e AVAR (dall'inglese Assistant Video Assistant Referee: assistente del VAR). Questi esaminano le situazioni dubbie della partita tramite l'ausilio di filmati. Il metodo di arbitraggio che utilizza tale tecnologia viene comunemente chiamato VAR.