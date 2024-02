Moviola Empoli-Fiorentina | l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024)arbitraledelvalido per la 25esima giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto. 2? Ammonito Gyasi per fallo su Biraghi, l’ex Spezia era diffidato e salterà il Sassuolo 45’+4 Luperto viene ammonito per proteste SECONDO TEMPO 55? Rigore assegnato all’per fallo di Faraoni su Cancellieri 69? Cartellino giallo per Biraghi, reo di aver fermato un contropiede su Zurkowski 73? Come per Luperto, anche Zurkowski viene ammonito per proteste 82? Anche Beltran ...