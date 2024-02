MotoGP | Bagnaia-Marquez | al centro dei discorsi il time attack

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un periodo che potrebbe ricordare, tranquillamente, i primi giorni di scuola. Emozione, smarrimento, apprendimento, speranze e dubbi. Tutto questo frulla, certamente, nella testa di una delle leggende dellache recentemente ha compiuto un passaggio epocale, per la carriera, firmando per Gresini Racing e lasciando dopo tantissimi anni (e successi) quella Honda che ormai era diventata casa sua. Nonostante sia un affermato campione, il periodo di apprendistato non risparmierà lo spagnolo che durante i test di Sepang si è interfacciato con il bi-campione del mondo in carica: i canali del Motomondiale hanno pizzicato, infatti, un fitto dialogosulla Ducati.a confronto: lo spagnolo deve ancora adattarsi alla nuova moto (Credit foto –)Il ...