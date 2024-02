Motociclista muore in un incidente stradale | dramma alle porte di Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Tragediadi. Unha perso la vita in unavvenuto intornoore 16:30 di domenica 18 febbraio nella Strada della Molinella nella zona di Ponte Felcino. In baseprime ricostruzioni, l’uomo di 53 anni in sella alla motocicletta si è scontrato per cause in corso di accertamento con due auto. Nell’sono rimaste ferite altre tre persone. L'avrebbe interessato un tratto di strada di diverse decine di metri lungo un rettilineo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e la polizia municipale per ricostruire le cause dell'. Arrivato anche l’elisoccorso Icaro.