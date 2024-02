Morto Giovanni Lozza | fu allenatore di Antonio Rossi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lecco, 18 febbraio 2024 - Una brutta malattia scoperta pochi mesi fa si è portata via, all’età di 68 anni,, storicodella sezione canoa della Canottieri Lecco che ha gestito dal 1983. In realtàera entrato come socio sportivo dell’ultracentenaria società di via Nullo nel 1971. Nel 1985,al secondo anno di attività, la sezione canoa guidata dacentra il primo titolo tricolore con il K2 di Daniele Binda e. Quest’ultimo crescerà di anno in anno affermandosi poi come il campione olimpico che tutti conosciamo. Dal 1992 inizia ad allenare anche la sezione canottaggio integrando l’attività con la sezione canoa.lascia la moglie Manuela. I funerali ...