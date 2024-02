Morte nel cantiere a Firenze | i vigili del fuoco | “Un incubo | come un terremoto”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – L’ultimo corpo è stato strappato alla bocca del mostro all’alba di sabato. La sua gamba era stretta fra i tondini di ferro che armavano una trave di cemento spezzatasi in più punti. Quei tondini, diventati artigli, sono stati districati dagli uomini dell’Usar, il nucleo speciale ricerca e soccorso, deidel. È stato l’epilogo di una notte scandita dal tamburo dei martelli pneumatici che si sono aperti la strada nella giungla di cemento fiorita selvaggia in via Mariti, alla periferia nord di, dove alle 8.52 di venerdì è crollato ilallestito per la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga. Trascinando con sé nell’abisso le vite di quattro operai, ferendone tre e lasciandone uno nel limbo dei dispersi. Si tratta di un italiano di 59 anni ...