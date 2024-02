Morte Navalny | l’esperta | “Putin ha voluto dare un chiaro segnale”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Carolina De Stefano, docente di Storia e Politica russa alla Luiss, in un’intervista a ‘Il Giornale’ parla delladie su cosa c’è dietro. Ladicontinua ad essere al centro di un dibattito anche internazionale. Molti esperti in queste ultime ore stanno facendo delle ipotesi sulla scomparsa dell’attivista. Tra loro c’è anche Carolina De Stefano, docente di Storia e Politica russa alla Luiss. La professoressa in un’intervista a Il Giornale si sofferma su quanto successo in questi ultimi giorni. La docente De Stefano sulladi– Notizie.com – © AnsaSecondo la professoressa“sta ripulendo il Paese da tutte le persone che sono considerate dei traditori“. E ladirappresenta anche ...

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

Gli arresti in Russia per le manifestazioni in memoria di Alexei Navalny: Da quando venerdì è stata comunicata la notizia della morte di Alexei Navalny , per molti anni il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, in varie città della Russia ci sono state diverse manifestazioni di cordoglio, in sua ...