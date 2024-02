Morte Navalny | la rivelazione di Novaya Gazeta | «Sul corpo ci sono lividi» Le ipotesi dei paramedici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 febbraio 2024) Suldi Alexeistati trovati dei. A riportarlo è la testata indipendente russacitando a sua volta un paramedico medici dell’ospedale di Salekhard, la capitale del circondario autonomo Jamalo-Nenec, dove si trova Kharp, la città oltre il circolo polare artico in cui è situata la prigione di massima sicurezza in cui il dissidente politico di Vladimir Putin scontava una pena per «estremismo» fino alla sua, lo scorso 16 febbraio, ufficialmente attribuita a un’embolia dopo una «passeggiata» a 40 gradi sotto zero. Il paramedico afferma di non aver visto ipersonalmente, ma di aver ascoltato la dettagliata descrizione dei medici legali che li hanno osservati, secondo i quali i segni non sarebbero il ...