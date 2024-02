Morbillo | la nuova variante scoperta alla Statale | “Colpa di chi non si vaccina | bisogna aggiornare i test”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) I ricercatori dellahanno identificato unadel virus delche potrebbe rendere il patogeno più capace di sfuggire aimolecolari per diagnosticarlo. Lo studio, firmato dagli scienziati dell’università di Milano con i colleghi del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e pubblicato sulla piattaforma Eurosurveillance, descrive in particolare 5 casi diconfermati da gennaio 2024 nell’area metropolitana di Milano e in “aree circostanti” della Lombardia, tutti appartenenti al genotipo D8 (uno dei genotipi storicamente circolanti in Lombardia). I cinque casi “mutati“ sono "sporadici": non si tratta di un focolaio, non è stato trovato alcun legame epidemiologico tra i pazienti, tre dei quali avevano invece una ...