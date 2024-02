Morbillo | in Italia la nuova variante che sfugge ai test

(Di domenica 18 febbraio 2024) I casi diinsono aumentati, e aumenteranno ancora (qui vi spieghiamo nel dettaglio perché). Ma non solo: è stata identificata nel nostro Paese unadella malattia infettiva, che influisce suimolecolari per la diagnosi, rendendoli meno sensibili. A rivelarlo è...

Una mutazione del virus del morbillo mette a rischio gli attuali test disponibili per la sua identificazione: ecco dove sono stati riscontrati i ... (ilgiornale)

È innegabile, dalla pandemia in poi il livello di attenzione dell’opinione pubblica per quanto concerne la salute è aumentato a dismisura. Non aiuta ... (quifinanza)

È innegabile, dalla pandemia in poi il livello di attenzione dell’opinione pubblica per quanto concerne la salute è aumentato a dismisura. Non aiuta ... (quifinanza)

Il morbillo (dal latino morbus, malattia) è una malattia infettiva esantematica altamente contagiosa causata da un virus, il Paramyxovirus del genere Morbillivirus.

Mappa delle patologie più diffuse negli asili nido della Lombardia. Indagine Assonidi: Non ci sarebbe alcuna segnalazione di morbillo. Alla iniziativa, che verrà ripetuta anche per il ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti

Morbillo, a Milano una variante che sfugge ai test: 5 casi a gennaio: I due pazienti che avevano viaggiato in Italia meridionale e in Thailaandia erano infetti da ceppi di morbillo caratterizzati da tre mutazioni in precedenza descritte da ricercatori svizzeri. Le ...

Nuova variante di morbillo, cinque casi in Lombardia: "I nostri risultati suggeriscono che i virus del morbillo con le mutazioni rilevate attraverso la sorveglianza molecolare svizzera stiano già circolando in Italia, in linea con i risultati ottenuti ...