Morata ci sarà con l’Inter? L’Atletico Madrid tenta il recupero-lampo! – Sky

(Di domenica 18 febbraio 2024) Clamorosa indiscrezione che riguarda Alvaroe il prossimo impegno in Champions League contro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di andata.LAMPO – Alvarodopo l’infortunio accusato contro il Siviglia ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo. Unlampo e sicuramente imprevisto. Decisivi saranno i prossimi due giorni ma non è affatto da escludere. Inizialmente persi prevedevano una ventina di giorni di stop, invece stando alle ultime notizie potrebbe tornare a disposizione molto prima del previsto, con possibilità di essere tornare addirittura per la sfida di andata di Champions League. Il calciatore però non è ancora al meglio della condizione. Inter-News - ...

Atletico Madrid - Las Palmas: diretta live e risultato in tempo reale: In attacco al posto di Morata con Griezman giocherà Depay. QUI LAS PALMAS - L'allenatore del Las ... In cabina di regia ci sarà Perrone, con ai suoi lati Munoz e Rodriguez. A sostenere l'attacco ci sarà ...

Atletico Madrid, distorsione del legamento del ginocchio per Morata: non ci sarà contro l'Inter: ' Grazie a Dio non è nulla di grave, vi ringrazio per le testimonianze di affetto che mi sono arrivate ' ha detto Morata.

Atletico, Simeone attacca la Liga in vista della Champions: "L'Inter riposerà più di noi": ... l'Inter questo venerdì giocherà a San Siro con la Salernitana, mentre il suo Atletico Madrid sarà ... Le condizioni di Morata Un altro elemento di preoccupazione per Simeone viene dall'infortunio di ...