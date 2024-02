Monza-Milan LIVE | le formazioni ufficiali | fuori anche Leao! La scelta su Colombo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si chiude con ilche ospita ilall'U-Power Stadium la 25esima giornata di Serie A: per gli uomini di Pioli, in forma dopo un...

Monza-Milan: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming: I brianzoli non perdono da tre partite, i rossoneri arrivano da nove risultati utili consecutivi e dal successo contro il Rennes in Europa League. Si gioca alle 20,45 ...

Monza-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli cambia ma non troppo, c’è Thiaw: Le formazioni ufficiali di Monza-Milan, match valido per la 25esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45.

DIRETTA Serie A, Monza-Milan | Segui la cronaca LIVE: Ultima gara del lunghissimo weekend della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, iniziato venerdì con i due anticipi Torino-Lecce e Inter-Salernitana, quella in programma tra il Monza e ...