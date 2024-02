Monza-Milan LIVE 2-0 | rossoneri in 10 | occasioni per Leao e Colpani

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si chiude con ilche ospita ilall'U-Power Stadium la 25esima giornata di Serie A: per gli uomini di Pioli, in forma dopo un...

Monza Milan , match valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta ... (calcionews24)

Monza e Milan sono in campo per l’ultima partita della 25ª giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d’inizio omaggio a Silvio ... (calcioweb.eu)

Monza-Milan 1-0 LIVE: segna Pessina su rigore Sky Sport

Serie A: Monza-Milan 2-1 DIRETTA: Al 45'+6 GOL! MONZA-Milan 2-0! Gol di Mota! Grande azione di Colpani sulla destra che dribbla Thiaw e serve un cioccolatino a Mota il quale punta Florenzi e batte Maignan con destro a giro sul secondo ...

Monza-Milan, espulso Jovic nel secondo tempo: L'attaccante rossonero è stato espulso per una manata in faccia ai danni di Izzo Al 50' minuto di Monza-Milan l'arbitro Colombo ha estratto il cartellino giallo per Luka Jovic, partito titolare nel ma ...

Jovic espulso in Monza-Milan, interviene il Var: cosa è successo nel contatto con Izzo: Serata da dimenticare per il Milan che chiude la partita con il Monza in dieci. Al 52', infatti, Luka Jovic è stato espulso a causa di un comportamento violento. Il ...