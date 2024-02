Monza-Milan | Di Gregorio | “I pochi gol subiti sono merito di tutti”

Marianna de Leyva, divenuta Suor Virginia Maria, ma meglio nota come la Monaca di Monza (Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650), è stata una religiosa italiana, protagonista di un famoso scandalo che sconvolse Monza agli inizi del XVII secolo.

Basket: la Gevi Napoli vince la Coppa Italia, battuta Milano 77-72: La Generazione Vincente Napoli è nella storia. Dopo 18 anni, Napoli torna a vincere la Coppa Italia, battendo in finale l’Olimpia Milano 77-72. Coach Milicic al termine del match: "L'abbiamo fatto per ...

MONZA v AC MILAN: THE OFFICIAL LINE-UPS: The Rossoneri will want to carry on the run of good form in the league and find their fourth consecutive away win. The team to beat, on Matchday 25 of Serie A, will be Palladino's Monza. Ahead of kick ...

Monza-Milan, led per Silvio Berlusconi: "Grazie, per sempre nel cuore": L'omaggio all'U-Power Stadium prima della partita tra le due squadre di Silvio Berlusconi: fuochi d'artificio dei tifosi ...