Monza-Milan | Daniel Maldini | “Papà stasera allo stadio? Credo che …”

Il Milan affronterà il Monza all'U-Power Stadium indossando la nuova quarta maglia per la stagione 2023-2024 . Giocatori in campo in bianco (pianetamilan)

Monza - Milan, le formazioni: Pioli ha in serbo diversi cambiamenti - Partite: Stasera si giocherà allo U - Power Stadium Monza - Milan , valida per la 25esima giornata di campionato (fischio d'inizio 20:45, diretta DAZN). Per l'occasione Pioli potrebbe optare per una serie di rotazioni dopo la tranquillità raggiunta per ...

Daniel Maldini: "Sto bene a Monza, ma il sogno è tornare al Milan": Daniel Maldini, attaccante passato a Monza, sarà avversario dei rossoneri nel posticipo di questa sera: quel sogno di tornare in rossonero Quella tra Monza e Milan non può certamente rappresentare una partita come le altre. Storie che si intrecciano, radici profonde che rifioriscono e legami indissolubili, come quello unito nel ricordo di Silvio ...

Maldini: "Perché il Monza Con Galliani è stato tutto più facile": Le parole di Daniel Maldini, trequartista del Monza, sulla sua scelta di trasferirsi dal Milan al club brianzolo Nel giorno di Monza - Milan, Daniel Maldini ha parlato al Corriere della Sera. PAROLE ...