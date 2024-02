Monza-Milan 4-2 | Pioli incassa il poker e rossoneri k o

(Di domenica 18 febbraio 2024) I brianzoli si aggiudicano il derby lombardo, ilperde la chance di scavalcare la Juve Ilperde 4-2 sul campo delnel match in calendario oggi per la 25esima giornata della Serie A 2023-2024 e perde la chance scavalcare la Juventus e conquistare il secondo posto. Irimangono a 52 punti,

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Monza-Milan , partita della 25^ giornata della Serie A 2023-24 (pianetamilan)

Marianna de Leyva, divenuta Suor Virginia Maria, ma meglio nota come la Monaca di Monza (Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650), è stata una religiosa italiana, protagonista di un famoso scandalo che sconvolse Monza agli inizi del XVII secolo.

Monza-Milan, le pagelle di CM: Jovic inqualificabile, Adli in versione moviola. Disastro Thiaw Calciomercato.com

Monza Milan, bocciatura per 3 rossoneri: Pioli rivoluziona la squadra all’intervallo: Olivier Giroud ha parlato a Dazn prima di Monza-Milan, gara in grado di permettere al Milan di sorpassare la Juve. "Stiamo bene e abbiamo vinto le ultime partite, non si vede… Leggi ...

Le pagelle di Monza-Milan: Dani Mota d’autore, Thiaw sbaglia tutto: 6 Djuric Due anni fa con la Salernitana aveva punzecchiato il Milan. Qui lo rifà a tratti ... ma cozza contro la muraglia del Monza, reclamando quando Andrea Carboni gli frana addosso. I suoi guizzi ...

Monza-Milan, Pioli: “Sconfitta che fa male, ma ora testa all’Europa”: Monza-Milan, le parole di Stefano Pioli nel post gara. Un k.o. quasi inaspettato, quello incassato dalla compagine rossonera nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il risultato ...