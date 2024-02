Monza | Di Gregorio non ce la fa | al suo posto Sorrentino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tegola in casa: Dilascia il campo dopo un brutto scontro di gioco con Carboni: al suoIlperde Dinel finale del primo tempo della partita contro il Milan. Il portiere dei brianzoli è stato vittima di un brutto e fortuito scontro di gioco con il compagno di squadra Carboni. Dopo molti minuti di gioco fermo, in cui i due giocatori vengono fasciati dallo staff medico, il portiere non ce la fa e chiede il cambio. Al suoè entrato il giovane Alessandro, classe 2001. Al momento i brianzoli hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con i gol di Pessina su calcio di rigore e poi Mota.