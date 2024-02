Monza ci ha preso gusto | ora la Challenge Cup

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Terza vittoria consecutiva per la Mint Vero Volleyche ora non si ferma più. La squadra brianzola, reduci dai colpacci in trasferta con la Gas Sales Bluenergy Piacenza e nel derby con l’Allianz Milano, ha regolato con un facile 3-0 il fanalino di coda, la Farmitalia Catania. I siciliani, arrivi all’Opiquad Arena ancora con qualche speranza di salvarsi, hanno giocato un primo set da dimenticare: sotto gli ace di Eric Loepkky, gli ospiti si sono trovati sotto 21-6, prima di abbozzare una tardiva quanto inutile reazione che non ha evitato l’1-0, frutto di un 25-17 comunque decisamente netto. Una bella notizia per il Consorzio è stato anche e soprattutto il ritorno in campo di Ran Takahashi: lo schiacciatore giapponese, rivisto in seconda linea mercoledì sera per i tanti connazionali accorsi all’Allianz Cloud per il derby tutto nipponico con Ishikawa, si è ormai ...