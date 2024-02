Monica e Alberto schiacciati da un macchinario di 100 chili | la tragedia davanti ai colleghi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dopo il dramma di Firenze, dove hanno perso la vita cinque operai per un crollo improvviso in un cantiere, una storia altrettanto tragica arriva dalla Spagna. A Cañicense, in un centro di riciclaggio della plastica, sono morti due dipendenti,da undal peso di una tonnellata. Si tratta diMartínez Míguez, 44 anni, eRaña Pérez, 50 anni. Un’altrasul lavoro Gli inquirenti indagano per ricostruire le cause del dramma. Non è infatti chiaro la dinamica esatta dell’incidente. I due lavoratori stavano lavorando su unche improvvisamente si è sganciato, schiacciandoli. Un collega che ha assistito alla scena ha subito chiamato i soccorsi, ma per loro non c’era già più niente da fare. La polizia sta analizzando i filmati delle ...