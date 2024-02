Mondiali nuoto | tre bronzi per l' Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 19.10 Ididi Doha si chiudono con tre medaglie di bronzo per l'Comincia il pomeriggio Benedetta Pilato, che nei 50 rana chiude in 30"01,alle spalle della lituana Meilutyte, oro in 29"40, e della cinese Tang. Nei 400misti Sara Franceschi è terza (4'37"86) sul podio composto dalla britannica Colbert (4'37"14) e dall'israeliana Gorbenko. A fine programma. bronzo anche per la 4x100 misti maschile (Lamberti, Martinenghi, Sansone, Miressi) in 3'31"69, dietro Usa (3'29"80) e Olanda.