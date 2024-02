Mondiali nuoto | Pilato bronzo nei 50 rana donne

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 18 febbraio 2024) (Adnkronos) – Altra medagli azzurra aididi Doha. La conquista Benedettanei 50. Quarto podio iridato per lei, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia azzurra. La giovane tarantina ha chiuso la finale in 30''01 alle spalle della lituana Ruta Meilutyte (29"40), che conquista la medaglia d'oro