Mondiali di Nuoto | Pilato | “Sono orgogliosa per la medaglia numero 10 dell’Italia”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Doha, 18 febbraio 2024 – Una splendida Benedettaconquista ladi bronzo nei 50 rana, aidia Doha. L’Azzurra nuota in 30”01 ed è diventata la terza italiana di sempre a collezionare allori, nei podi inviduali aiin Vasca Lunga. Prima di lei, Simona Quadarella e Federica Pellegrini. “Unaci vuole sempre – sorride Benedetta, come riporta feder.it –contenta per la, però mi dispiace perché questa non è la migliore versione di me stessa. Ieri mi dicevo che ho fatto il record del mondo nel momento più sbagliato, quando non c’erano i. Ma va bene così. La gara si è sviluppata come mi aspettavo tra Ruta Meilutyte, Tang Qianting ...