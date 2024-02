Mondiali Biathlon | Vittozzi argento nella Mass Start donne

I Campionati mondiali di biathlon sono una competizione sportiva organizzata dalla federazione internazionale International Biathlon Union (IBU), in cui si assegnano i titoli mondiali delle diverse specialità del biathlon. Si disputano ogni anno, ad eccezione degli anni olimpici, per evitare la concomitanza con i Giochi olimpici invernali. Dal 2023, come per le altre discipline sportive invernali, i Mondiali non assegnano più punti per la Coppa del mondo.